4 مراحل لقيد أسهم شركتك في البورصة.. منها التسجيل في «الرقابة المالية»

توفر البورصة المصرية سوقًا منظمًا يتميز بالكفاءة والشفافية، من خلال اتباع المعايير الدولية للقيد والإفصاح وتداول الأوراق المالية، بما يمكن الشركات المقيدة من الحصول على التمويل المطلوب من خلال المستثمرين الجدد، عن طريق زيادة رأس المال، أو من خلال إصدار سندات أو صكوك تمويل، وذلك بهدف التوسع في أعمالها.

وتتطلب عملية القيد في البورصة المصرية سلسلة من الإجراءات، وتنقسم إلى 4 مراحل رئيسية، وفقًا لموقع البورصة المصرية كالتالي:

المرحلة الأولى: تسجيل الشركة بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية، هو سجل لتسجيل الشركات والجهات المصرية والأجنبية الراغبة في قيد وطرح أوراقها المالية في البورصة المصرية.

ويتضمن سجل الهيئة العامة للرقابة المالية البيانات الأساسية لكل شركة مثل (اسم الشركة، وعنوان الشركة، وغرض الشركة، ونشاط الشركة، وهيكل الملكية، وأنواع الأورواق المطلوب طرحها، والمساهمين الرئيسيين، ومجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين، وأنواع الأسهم).

المرحلة الثانية: الإعداد للقيد وتجهيز المستندات المطلوبة

يتطلب من الشركة التي ترغب في قيد أسهمها في البورصة، أن تقدم الأوراق والمستندات المطلوبة للإدارة المختصة بالبورصة، وتتوافر لدى البورصة قائمة من وكلاء القيد لمساعدة الشركات فى كيفية إنهاء إجراءات القيد بالبورصة.

وفى حالة تفضيل الشركة لتقديم طلب القيد من خلال مفوض لديها دون الاستعانة بوكلاء القيد فإن فريق عمل متخصص في شؤون القيد بالبورصة المصرية جاهز لمعاونة الشركة فى هذه المرحلة وما يليها مـن مراحل، وعلى الشركة أو الجهة خلال شهر على الأكثر من موافقة الهيئة على التسجيل أن تنتهى من قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة.

المرحلة الثالثة: طرح نسبة من أسهم الشركة للتداول بالبورصة

وتقوم الشركة بطرح نسبة من أسهمها للتداول بالبورصة بناء على تقرير إفصاح بغرض الطرح أو نشرة طرح معتمدة من الهيئة، وبعد نشرها بوسائل النشر المحددة تبدأ عملية تنفيذ الطرح بالبورصة من خلال إدارة عمليات السوق.

المرحلة الرابعة: نجاح الطرح وتحقق شروط القيد

تأتي المرحلة الرابعة والأخيرة بنجاح الطرح وتحقق شروط القيد المتبقية (نسبة الطرح ونسبة الأسهم حرة التداول وعدد المساهمين)، ويتم القيد النهائي وتداول أسهم الشركة فى أحد أسواق البورصة.

وتقوم لجنة العمليات بتحديد تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة فى أحد أسواق البورصة، وكذلك سعر الفتح وتحريك الحدود السعرية من عدمه فى أول يوم تداول ليتم تحديد سعر إقفال السهم بناء على قوى العرض والطلب.

وتتمثل أهم مستندات قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية في الآتي: