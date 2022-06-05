مناخ الزراعة: محصول البطيخ يتعرض للتشقق.. وهذه طرق العلاج

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محصول البطيخ يتعرض في الوقت الحالي لتشقق في الثمار، بسبب الظروف المناخية التي يمر بها خلال فصل الربيع.

أوضح أن ذلك يعود لسيادة طقس شديد التقلب في ظل الظروف المناخية التي تتميز بزيادة فرق حرارة الليل والنهار وزيادة التذبذبات الحرارية لتصل لأكثر من 15 درجة مئوية، وبداية زيادة نقطة الندى وتعني زيادة الرطوبة الحرة علي سطح النباتات وزيادة في الرطوبة الجوية، حيث يتعدى عدد ساعات ابتلال الورقة لأكثر من 5-6 ساعات في اليوم خلال هذه الفترة والرطوبة الجوية «النسبية» لاكثر من 90% لمدة تزيد عن 5 ساعات/يوم.

ما الذي يسبب تشقق الثمار فى البطيخ ؟

أضاف أن سبب تتشقق القشرة يعود لأن الماء والسكريات النباتية تنتقلان إلى الثمرة بسرعة كبيرة، لإنتاج القشرة الكافية لعقد المواد وتسبب السوائل الزائدة انفجار القشرة.

أوضح أن النباتات الضعيفة معرضة أكثر لظاهرة التشقق لأنها لا تملك منطقة جذور واسعة بما يكفي لتجميع وامتصاص الرطوبة، وتبدأ قشرة الثمرة في التصدع وقد يبدأ فى مراحل مبكرة عقب العقد وبداية زيادة حجم الثمرة، لافتا إلى أنه على الرغم من أن معظم التشقق يحدث في نهاية الموسم إلا أنه يمكن أن يبدأ في وقت مبكر من شهر مارس وترجع أسباب التشقق لكثير من العوامل في المقام الأول لخلل ناتج عن العناية بالنباتات من بداية الموسم.

وتتعدد أسباب حدوثه منها أن الفجوات التى تتسع مع زيادة حجم ثمرة البطيخ فتحدث شق جانبي سرعان ما يتمدد مع امتلاء الثمار ومنها الإصابة الحشرية أو الفطرية في الثمار ما بعد العقد، حيث تضعف أحد جوانب الثمرة، وعند الامتلاء يزداد الشق ويتسع ومنها تأثىر أشعة الشمس على أحد جوانب الثمرة فتفقد مرونتها ولا تستطيع أن تتمدد بما يتناسب مع امتلاء الثمره، ويفيد في التقليل من هذه الظاهرة الاهتمام بالري وعدم التعطيش، والاهتمام بالتسميد بالكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والبورون.

وأشار إلى أن ما يساعد فى ظهور التشققات زيادة معدل النموات الخضرية التي تتنافس على امتصاص الكالسيوم والبوتاسيوم وتكون المنافسة لصالح الأوراق وعلى حساب الثمار، والسبب الأقوة للتشقق هو نتيجة تعطيش النباتات ثم ريها بشكل غزير، وخاصة في حالة ارتفاع نسبة الرطوبة الجوية، والتي تحدث إرباكا في نظام ري البطيخ فيحدث تضخم مفاجئ للخلايا وبالتالي انفجارها أو تمزقها.

الحد من ظاهرة التشقق

يكون باتباع نظام لفترات الري وتجنب التعطيش الشديد ثم الري والتسميد المتوازن بالمعدلات الملائمة، وفي الوقت المناسب والعمل على إنقاص عنصري الكالسيوم والبورون بالتحديد، ما يزيد من قلة صلابة قشرة الثمار وتعرضها للشقق بسهولة، والرش بالكالسيوم والبورون مع الأحماض الأمينية من بداية الإزهار، إضافة إلى رش مركب فطري مثل المانكوزيب بعد العقد مباشرة.