الزراعة: البطيخ آمن تماما ولا صحة لشائعات تسببه في حالات تسمم

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تسبب تناول البطيخ والخوخ والطماطم في حالات تسمم أو مغص معوي أو إصابة بأمراض تشكل خطورة على المواطنين.

لا صحة لانتشار أنواع مسمومة أو ملوثة من البطيخ

وأكدت الوزارة أن تلك الأنباء غير صحيحة جملة وتفصيلا وأنه لا صحة لانتشار أنواع مسمومة أو ملوثة من البطيخ والخوخ في الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الهيئات الرقابية لرفع جودة السلع الغذائية المصرية، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.

ولفتت إلى عدم وجود أي دليل على ما يتم تداوله بهذا الشأن بصورة مباشرة، وأضافت وزارة الزراعة في بيانها أنه بسبب شكل فيروس إنفلونزا الطماطم الدائري ولونه الأحمر حصلت العدوى على اسمها إنفلونزا الطماطم وبالتالي لا علاقة لها بتناول ثمار الطماطم، وهو ما يعني أن هذه الشائعة بعيدة عن الأسس العلمية، ‏كما أنه لم تظهر أي إصابات في مصر إطلاقا بهذا الفيروس.

تصدير 350 منتجًا زراعيًا لأكثر من 150 دولة حول العالم

وفي سياق متصل، يتم تصدير 350 منتجًا زراعيًا لأكثر من 150 دولة حول العالم، ولا يوجد في أي دولة حظر على الصادرات الزراعية المصرية، وهو ما يؤكد جودة منتجاتنا الزراعية.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة قلق المواطنين، وسوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد من يتعمد نشر أخبار كاذبة تثير القلق والبلبلة لدى المواطنين وتؤثر على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الخارج.