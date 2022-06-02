أطعمة ومشروبات تساعد الجسم على مواجهة الطقس الحار.. بينها البطيخ

مع بداية فصل الصيف أصبحنا نشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، مع تحذيرات دائمة ومستمرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بضرورة تناول الكثير من الأطعمة والمشروبات التي تساعد الجسم على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتجنب الإصابة بالجفاف.

وفي هذا الإطار، كشفت الدكتورة علا علي أخصائية التغذية بالمعهد القومي للتغذية، عن الأطعمة التى يفضل تناولها مع ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة، وما يترتب عليه من متاعب صحية، مثل الشعور بالإجهاد والكسل وانعدام طاقة الجسم، مشيرة الى أن الجسم أثناء ارتفاع درجات الحرارة يحتاج الى أنواع معينة من الأطعمة المرطبة، ومن هنا تأتي أهمية تناول الأطعمة الخفيفة والمشروبات والسوائل الصحية.

مأكولات تساعد الجسم على تحمل الحرارة العالية

ونصحت أخصائية التغذية بتناول الأطعمة الآتية لتجنب الشعور بالإجهاد أثناء الطقس الحار، وذلك وفقًا للصفحة الرسمية للمعهد القومي للتغذية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

البطيخ

يجب الإكثار من تناول بعض أنواع الفاكهة الصيفية التي تحتوي على الكثير من الألياف المفيدة للجسم مثل البطيخ، إذ يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، مثل مضادات الأكسدة والكربوهيدرات وفيتامين A-C، بالإضافة إلى أنه يحتوي على 90% مياه، لذا يعتبر البطيخ من أفضل الفاكهة الصيفية لمواجهة درجات الحرارة ويمكن تناوله في أي وقت، إذ إنه يساعد على ترطيب الجسم وتعويض ما يفقده من الماء أثناء التعرق .

الكانتالوب والشمام

الكنتالوب والشمام، هما أيضا من الفواكه المفيدة جدا للجسم في فصل الصيف، إذ تحتوي الثمرتان على 90% من المياه، بالإضافة إلى نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم المضاد للاكسدة، ويساعدان على خفض ضغط الدم.

الخوخ والمشمش

يحتوي الخوخ والمشمش على نسبة عالية من البوتاسيوم، وفيتاميني B وA.

السلطة الخضراء

السلطة الخضراء، من الأغذية المهمة والمفيدة والخفيفة جدًا على الجسم، خاصة أن طبق السلطة يحتوي فى مكوناته على الخيار والطماطم والجزر والبقدونس والفجل، والفلفل الألوان والأخضر، ما يساعد على ترطيب الجسم كون تلك الخضروات السابقة تحتوي على 95% مياه.

مشروبات تساعد الجسم على تحمل درجات الحرارة

يعتبر كل من «عصير الليمون، العرقسوس، التمر هندي، الكركديه»، من المشروبات التى تساعد على ضبط حرارة الجسم ومساعدته على مقاومة الخمول أثناء الحرارة العالية.

كما يمكن تناول أيضًا بعض المشروبات الساخنة مثل «الشاي الأحمر، الشاي الأخضر، القهوة»، التي تعمل على ترطيب الجسم، خاصة أنها تحتوي على عناصر تقلل من عملية التعرق.