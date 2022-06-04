والدة أحد ضحايا كريم الهواري بعد الحكم بحبسه: «ربنا يعوض شباب ولادنا في الجنة»

قالت والدة «يوسف» أحد ضحايا حادث الشيخ زايد المتسبب فيه كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حادث الشيخ زايد»، بسبب قيادته سيارته بسرعة جنونية إنها راضية بقضاء الله وقدره، وربنا يعوض شباب ولادنا خير في الجنة.

معاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات

وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، اليوم السبت، معاقبة المتهم كريم الهواري بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، عما أسند إليه من تهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد معوض، رئيس المحكمة، وكان ذلك في ظل غياب أسر ضحايا حادث الشيخ زايد عن حضور جلسة النطق بالحكم، وحضور شقيقه الهواري التي انهارت بعد سماع الحكم على شقيقها، فضلا عن وجود دفاعه.

المتهم يستقبل الحكم دون رد فعل

وبعد النطق بالحكم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على المتهم كريم الهواري، استقبل الحكم بدون إبداء أي رد فعل وظل صامتا حتي تم رفع الجلسة وترحيله من قاعة المحكمة إلى السجن.

وأحال المستشار حمادة الصاوي، العام المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه بالخطأ في موت أربعة، منهم 3 أطفال.

وخلال البيان الصادر عن النيابة العامة، قال المستشار حمادة الصاوي في بيانه، إن ذلك الحادث كان ناشئًا عن إهمال المتهم كريم الهواري ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابة المجني عليهم التي أودت بحياتهم.

وأقامت النيابة العامة، دليلها قبل المتهم كريم الهواري من شهادة عدد من الشهود الذين بلغ عددهم 6 أشخاص، كان منهم اثنان شاهدوا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.