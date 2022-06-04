جنايات شبرا: المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل زوجته للشك في سلوكها

قضت محكمة جنايات شبرا، في محافظة القليوبية، قبل قليل، بمعاقبة الزوج المتهم بقتل زوجته بآلة حادة، بسبب شكه في سلوكها وتأكده من خيانتها له، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، حيث رأت المحكمة إسقاط سبق الإصرار والترصد عن المتهم، مراعاةً للظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.

أصدرت المحكمة حكمها في القضية خلال جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار أيمن فؤاد، رئيس محكمة جنايات شبرا، الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين محمد سمير، ومحمد عبد الواحد، وأمانة سر إيهاب سليمان.

حيثات حكم المحكمة

وجاء في منطوق حكم المحكمة بحبس المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات لقتله زوجته بشبرا الخيمة، أن المحكمة راعت الظروف التي تزامنت مع الواقعة وحالة الزوج وقت علمه وشكه في سلوك زوجته القتيلة، مما دفعه إلى ارتكاب الجريمة.

وأكدت هيئة المحكمة أنها راعت الظروف المحيطة بالواقعة، ولكن هذا لا يعطي المتهم الحق في تطبيق القصاص بنفسه، لأنه يوجد قانون وإجراءات قانونية، ومن ثم أسقطت المحكمة شق سبق الإصرار والترصد، وقررت الاكتفاء بسجن المتهم لظروفه وظروف بيته وحياته.

تفاصيل مقتل زوجة بشبرا

كانت أجهزة أمن بالقليوبية قد تلقت بلاغاً بقيام المتهم «عمرو ص.» بقتل زوجته في شبرا الخيمة، مدعياً سوء سلوكها، وتأكده من خيانتها له، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الامن والبحث الجنائي، وتبين قيام الزوج بطعن زوجته بآلة حادة، وسدد لها طعنة قاتلة، وبسؤاله أكد أنه تأكد من خيانتها له، مما جعله يستشيط غضباً ويتخلص منها بهذه الطريقة البشعة.

أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثة، وحبس المتهم والتجديد له في المواعيد المقررة، وإحالته لمحكمة الجنايات التي قضت بحكمها السابق بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات.