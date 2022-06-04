عادل العدوي: المؤتمر الطبي الأفريقي هو الأول من حيث الإعداد والحشد

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، إن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول بمشاركة أكثر من 102 دولة سيتم إطلاقه تحت شعار التكامل مع جميع الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن المؤتمر سيكون الأول من حيث الحجم والإعداد والحشد في كل ما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية.

العدوي: مصر لديها علاقات ممتدة مع أشقائها بالدول الأفريقية

وأضاف «العدوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مصر لديها علاقات ممتدة مع أشقائها بالدول الأفريقية، كما كان لمصر دور ريادي داخل القارة الأفريقية من أجل تحقيق التنمية والتكامل الصحي.

واستطرد: «الرئيس السيسي وجه بتوثيق جسور التعاون في المجال الصحي بين مصر وأشقائها بالدول الأفريقية، وقطاع الرعاية الصحية دائما ما يعاني الكثير من التراجع في بعض المؤشرات خاصة في القارة الأفريقية، وجائحة كورونا أثرت بشكل سلبي في العالم كلة وليس مصر فقط».

وأوضح أن المؤتمر الطبي الأفريقي الأول يعمل على إحداث تعاون بين القطاع الطبي والتجهيزات الطبية والشركات العاملة في قطاع الدواء وقطاع المستشفيات والمراكز الطبية، وكان لابد وأن يكون للمؤتمر ظهير علمي يتمثل في مجموعة كبرى من أساتذه من مصر والقارة الأفريقية وخارج القارة حتى نتشارك في وضع النقاط الهامة.

وتابع: «المؤتمر العلمي يشمل كافة التخصصات الطبية، ويركز بصورة مباشرة على المشكلات الملحة التي نقابلها في قطاع الرعاية الصحية بالقارة الأفريقية الوقت الحالي، ولدينا جلسات تتعلق بصحة الأم والطفل، لأنها من المؤشرات الأساسية بناءً على أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة».