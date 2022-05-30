وكيل وزارة الصحة بالغربية يتفقد المستشفيات في أول أيام عمله.. صور

قام الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، فور لقائه مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتسلمه مهام عمله الجديد، بأولى زياراته التفقدية لمستشفى المنشاوي العام، حيث تفقد سير العمل بجميع أقسام المستشفي واطمأن أثناء الزيارة علي المخزون الاستراتيجي من الفصائل ببنك الدم، وعلى الحالة الصحية لمرضي الغسيل الكلوي والخدمة الطبية المقدمة لهم، ومدي الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الغربية وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية والعلاجيه لتطوير المنظومة الصحية بالغربية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالغربية، أرصدة المستلزمات الطبية وأمر فورا بصرف أي أصناف أوشك رصيدها على الانتهاء والتأكد بصورة مستمرة من توافر كافة المستلزمات العلاجية والأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى بكميات كافية.

تفقد واقعة الأسانسير

كما أجرى زيارة تفقدية بمستشفي قصر المروة التخصصي لمتابعة ماتم من تنفيذ إجراءات السلامة والأمان وإغلاق المصعد لحين الصيانة للازمة وفحص الإدارة الهندسية ومدي صلاحيتة للعمل واستيفاء كافة الشروط الإنشائية والطبية والبيئية، ذلك حرصا علي سلامة المرضي والمترددين علي المستشفي.

دعم المستشفيات

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن مديرية الصحة بالغربية وقياداتها وإدارتها الفنية ستسخر كافة إمكانياتها لدعم إدارات المستشفيات والإدارات الصحية والأطقم الطبية والعاملين بها لرفع مستوى الخدمات الطبية العلاجية والوقائية متمنيًا لجميع الأطقم الطبية دوام التوفيق.