حزب الوفد يعلن المشاركة في الحوار الوطني

أعلن حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة قبول دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني لجميع أطياف المجتمع، وفي مقدمتها التيارات السياسية والحزبية والشبابية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

حزب الوفد يدعم القضايا الوطنية

وأكد حزب الوفد دعمه ومساندته لجميع القضايا التي تعلي من قيمة الوطن وتخدم أبناءه الكرام، كما يعلن البدء فورا في العمل على كافة المحاور والملفات الخاصة بالحوار من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعي حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري.

حزب الوفد

وكان حزب الوفد أعلن خلال الساعات الماضية، عقد أولى اجتماعاته للجنة الحوار الوطني السياسي يوم الأربعاء الموافق 18 مايو الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، تحت رئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، على أن يتولى معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بالحزب تنظيم عمل اللجنة وترتيب جدول أعمالها وإخطار أعضاءها بموعد الاجتماع.

وشكل حزب الوفد لجنة من المتخصصين وأصحاب الخبرات من أجل إعداد تصور حول ورقة العمل التي سيتقدم بها حزب الوفد إلى الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش إفطار الأسرة المصرية، وضم تشكيل اللجنة كلا من الدكتور عبد السند يمامة رئيسا، الدكتور مصطفى الفقي نائبا للرئيس، الدكتور هاني سري الدين عضوا، الدكتور ياسر الهضيبي عضوا، المهندس، حسين منصور عضوا، عصام شيحة عضوا، رضا إدوارد عضوا، المهندس ياسر قورة عضوا، الأستاذ ماجدة النويشي عضوا، عصام الصباحي منسق عام، شريف عارف سكرتير اللجنة.