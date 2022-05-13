حزب الوفد ينعى الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الامارات

نعى حزب الوفد ببالغ الحزن والأسى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة طويلة من العطاء قدم خلالها الكثير لبلاده والأمتين العربية والإسلامية.

الشيخ خليفة مخلصًا وداعمًا لمصر

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله سار على درب والده الراحل العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه فكان مخلصًا وداعمًا لمصر مساندًا لقضاياها في كل المحافل العربية والدولية.

وأضاف رئيس الوفد أن الحزب بكافة قياداته وقواعده وتنظيماته يقدمون خالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات العربية الشقيقة حكومة وشعبًا وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة عظيم من عظماء التاريخ، داعين الله أن يُسكنه فسيح جناته ويُلهم الشعب الإماراتي وقيادته الصبر والسلوان.