نصائح من القومي للبحوث عن أهم الوجبات الصحية للأطفال

وجه المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددًا من النصائح الهامة للأمهات وأولياء الأمور بشأن الوجبات الرئيسية والأساسية للأطفال طوال اليوم، وذلك في إطار الخدمة المجتمعية للمركز في ظل توجهات الدولة المصرية بضرورة مساهمة المؤسسات وانخراطها في خدمة وتنمية المجتمع المصري.

وجبات الإفطار للأطفال

وقال المركز القومي للبحوث إن وجبة الإفطار تعد من أهم الوجبات في غذاء الطفل ويمكن أن تتكون من:

1- رغيف + بلدي فول بالزيت + قطعة حلاوة حجم البيضة + كوب لبن متوسط.

2 - 2 رغيف بلدي + بيضة مقلية + مربى + كوب لبن متوسط.

3 - رغيف بلدي + قطعة جبنة + عسل أسود + طحينة + كوب لبن متوسط بين الوجبات كوب متوسط من عصير فاكهة الموسم، أو ثمرة فاكهة + باكو بسكويت بالتمر.

وجبة الغداء

1- رغيف بلدي + كفتة + بطاطس مسلوقة + طبق سلطة متوسط .

2- طبق أرز + قطعة لحم + طبق من خضار الموسم + طبق سلطة خضراء.

3- محشي + ربع دجاجة + طبق سلطة خضراء + ثمرة متوسطة من فاكهة الموسم + قطعة من الجبن + شوربة العدس بالخضراوات + خبز.

4 - بين الوجبات فاكهة أو قليل من الحلويات أو ساندويتش حسب الرغبة

وجبة العشاء

1- رغيف بلدي + عسل أسود + فول مدمس بالزيت + ثمرة طماطم متوسطة.

2- رغيف بلدي + عسل أبيض + ثمرة كبيرة من فاكهة الموسم.

3- رغيف بلدي + مربى + كوب لبن بالكاكاو.

- بدائل اللحوم: البقول بأنواعها مثل الفول المدمس، فاصوليا أو لوبيا ناشفة، العدس.

نماذج الساندويتشات

* ساندويتش بطاطس مسلوقة ومهروسة مضاف إليها الزيت والملح والفلفل الأسود وقطع من الفلفل الملون والنعناع والبقدونس.

* ساندويتش جبن أبيض مع قليل من زيت زيتون والنعناع والزعتر الجاف والمطحون.

* ساندويتش تونة مصفاة مضاف إليها فلفل أخضر وزيتون أسود مقطع إلي شرائح صغيرة.

نصائح للأم لتغذية أطفالها تغذية سليمة وصحية

- الاهتمام بتناول وجبة الإفطار.

- الحرص على تناول الوجبات في اوقات منتظمة.

- تناول الطعام مع الأسرة وتناول الفاكهة والخضروات بين الوجبات.

- استعمال الفاكهة بدلا من المعجنات في صناعة الحلوي مثل الموز بالشيكولاتة أو الفراولة بالكريمة.

- مضغ الطعام جيدا وعدم تناوله بسرعة.

- تناول كميات كافية من الماء.

- زيادة النشاط البدني، وممارسة الرياضة.

- تجنب تناول الوجبات السريعة والأطعمة المحتوية على الألوان الصناعية أو مكسبات الطعم.

- تناول المشروبات الغازية بأنواعها، واستبدالها بعصائر الفاكهة الطبيعية الخاليه من السكر.

- الأكل أمام التليفزيون.