نصيب الفرد من التموين 2022.. 2 كيس سكر وزجاجة زيت وكيس أرز

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف نصيب الفرد من التموين 2022 ضمن تموين شهر فبراير الجاري، والذي يستمر صرفه حتى يوم 28 من الشهر الجاري، لجميع المواطنين الحاملين للبطاقات التموينية من أي منفذ صرف بدال تمويني أو منافذ مشروع جمعيتي أو فروع المجمعات الاستهلاكية.

نصيب الفرد من التموين 2022.. 50 جنيها دعما شهريا

يشمل نصيب الفرد من التموين 2022، المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيها قيمة الدعم الشهري للفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين حتى الفرد الرابع، فيما يشمل نصيب الفرد بدءا من الفرد الرابع على قيمة 25 جنيها دعم شهري.

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال منافذ صرف السلع التموينة قيمة الدعم التمويني للفرد والمستحق بـ50 جنيها في صورة سلع، حيث تحصل البطاقة المقيد عليها فرد واحد على سبيل المثال على: «2 كيس سكر، و زجاجة زيت، وكيس أرز»، فيما تحصل البطاقة المقيد عليها فردين على: «4 كيس سكر، و2 زجاجة زيت، وكيس أرز»، أما البطاقة المقيد عليها 4 أفراد فيزيد حصتها من سلعة الأرز حيث تحصل على «8 أكياس أرز، و4 زجاجات زيت، و2 كيس أرز».

فيما تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدد آخر من السلع الغذائية وغير الغذائية المدعمة على قائمة السلع التموينية بخلاف السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر، حيث يحق للمواطن صاحب البطاقة التموينية عند القيام بصرف التموين الشهري اختيار ما يشاء من سلع أخرى ضمن قائمة السلع بباقي مبلغ الدعم المخصص له أو بفارق نقاط الخبز.

87 مليار جنيه قيمة الدعم الحكومي سنويا للخبز والتموين

وتضمن منظومة دعم التموين 64 مليون مواطن مستحق للدعم السلعي شهريا، فيما تضمن منظومة دعم الخبز على 72 مليون مواطن يصرفون الخبز يوميا بواقع 5 أرغفة لكل فرد يوميا، فضلا عن أن إجمالي مبلغ الدعم الذي تخصصه الحكومة سنويا للخبز والتموين يشمل 87 مليار جنيه.