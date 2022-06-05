«المهندسين» تعلن عن فرص عمل وتدريب وملتقى توظيفي للشباب الخريجين

أعلنت نقابة المهندسين، حاجة معهد بحوث الإليكترونيات إلى مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، وتختص هذه الوظيفة بالإشراف على العاملين بالشؤون الهندسية ووضع خطط الأعمال ومتابعة تنفيذها.

فرص عمل للمهندسين

ونشرت نقابة المهندسين، عبر صفحتها على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل وشروط الحصول على هذه الوظيفة وهي كما يلي:

في السياق ذاته، تنظم اليوم نقابة المهندسين ملتقى توظيف هندسي بالتعاون مع شركات السويدي إليكتريك، وهو عبارة عن يوم للتوظيف لشباب الخريجين من المهندسين أعضاء النقابة في مختلف التخصصات، ومن المقرر أن تنظم فعاليات اليوم بمسرح النقابة العامة في شارع رمسيس بالقاهرة من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

دورات تدريب مجانية

كما أعلنت بدء التسجيل لعمل دورة تدريبية مجانية للمهندسين أعضاء النقابة وطلاب كلية الهندسة شعبة الكهرباء والميكنايكا والميكاترونيكس بالتعاون مع شركة السويدي إليكتريك قطاع إكسسوارات الكابلات، على مهارات وتقنيات تركيب وصلات ونهايات كابلات القوى الكهربية.

وقالت النقابة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إنّ التسجيل يبدأ اليوم الأحد 5 يونيو 2022 بمسرح النقابة من العاشرة صباحًا وحى الخامسة مساءً، وأوضحت أن الشروط الواجب توافرها في المرشح أن يكون يعمل بمجال توليد أو نقل أو توزيع الكهرباء أو الكابلات أو ملحقات الكابلات أو المشروعات أو المحولات أو لوحات التوزيع.

وأشارت نقابة المهندسين إلى أنّه في حالة أن المتقدم طالب يجب أن يكون في الفرقة الثالثة أو الرابعة على أن تكون الشعبة كهرباء أو ميكانيكا أو ميكاترونيكس.

وأضافت النقابة أن مدة الدورة التدريبية يومان نظري وعملي، على أن يكون عدد الحضور 20 مهندسا لكل دورة، كما ستقوم الشركة بالتنسيق مع كل من قام بالتسجيل لحضور الدورة؛ لتقسيم المتدربين إلى مجموعات وإبلاغهم بمواعيد الدورة.

وأوضحت أنّه ستقوم الشركة بتوفير انتقالات من القاهرة إلى العاشر من رمضان والعودة وستمنح الشركة شهادة لكل متدرب في نهاية التدريب، وسيتم تكرار الدورة التدريبية حتى يتم الانتهاء من أعداد المتقدمين للدورة.