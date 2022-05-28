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نقيب المهندسين يبحث مع وزير النقل ملف التدريب والتأهيل لسوق العمل

كتب:

أحمد البهنساوى
01:59 م | السبت 28 مايو 2022
طارق النبراوي نقيب المهندسين

طارق النبراوي نقيب المهندسين

التقى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل صباح اليوم، في إطار بحث آفاق التعاون المشترك بين نقابة المهندسين ووزارة النقل المصرية، كما تطرق الحديث إلى سبل تأهيل وتدريب المهندسين، ما يمكنهم من رفع مستواهم المهني، وتأهيلهم لسوق العمل.

نقابة المهندسين

وبحسب بيان نقابة المهندسين، صرح النبراوي أنَّ الفريق كامل الوزير أكد حرصه على التعاون وتدعيم العلاقات مع نقابة المهندسين التي تعبر عن كل مهندسي مصر.

وأضاف نقيب المهندسين أنَّه جرى الاتفاق مع وزير النقل، على تدعيم وزارة النقل للمهندسين عبر إتاحة فرص وبرامج التدريب في التخصصات المتشعبة بالمراكز التدريبية والأقسام المختلفة بالوزارة، لرفع كفاءة المهندسين، كما سيتم ترتيب زيارات لشباب المهندسين للمشروعات القومية العملاقة بالوزارة، بهدف الاطلاع على التجربة والاستفادة بالخبرات المتاحة في قطاعات وزارة النقل المختلفة لتطوير مهاراتهم وثقل خبراتهم المهنية.

وزارة النقل

وأوضح نقيب المهندسين أنَّه تمّ الترتيب لعقد لقاء قريب بين الفريق كامل الوزير وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة، إضافة إلى عقد لقاءات مفتوحة في نقابة المهندسين لرؤساء الهيئات المختلفة بوزارة النقل لشرح المشروعات الضخمة.

وشدد النبراوي على أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين النقابة ووزارة النقل، والحرص على التواصل مع كل الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، بما يحقق مصالح المهندسين.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.