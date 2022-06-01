تعيينات شركة المياه.. النتيجة النهائية لوظائف المهندسين 2021

أعلن قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة مهندسين وفقا للإعلان رقم 1 لعام 2021 للعمل بنظام الورادي بإدارة الشركة وفروعها المختلفة ومحطات المياة والمعالجة بعدد من المناطق المختلفة وهي «الطرانة بمركز السادات، طليا وشما المرشحة بأشمون، معالجة دناصور، كفر السنابسة، الغوري، الدبايبة، الماي، قويسنا الصناعية، تلا المرشحة ميت أبو الكوم».

رابط النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة مهندس 2021

وكشفت قطاع الموارد البشرية بشركه مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفيه عبر الصفحة الرسمية للشركة علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يمكن للمتقدمين للتعيين لوظيفة مهندس «كهرباء - حاسبات - ميكانيكا - مدنى وعمارة» معرفة النتيجة النهائية من خلال الدخول على موقع الشركة. http://www.mcww.com.eg/Job/table4.php "

التخصصات والشروط المطلوبة للمتقدمين لوظيفة مهندس 2021

واشار قطاع الموارد البشرية بشركه مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفيه عبر الصفحة الرسمية للشركة علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التخصصات والشروط الواجب توافرها للمتقدمين لوظيفة مهندس وفقا للاعلان رقم 1 لسنة 2021 الي انه يجب أن يكون المهندسون حاصلين على بكاليوريوس الهندسة في إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها كما يجب أن يكون مسجل بنقابة المهندسين وجاءت التخصصات المطلوبة كالتالي:

التخصصات المطلوبة

- مهندس صيانة ميكانيكية: ميكانيكا إنتاج، ميكانيكا باور، كهروميكانيكا.

- مهندس صيانة كهربائية: كهرباء تحكم، كهرباء كنترول، كهرباء باور.

- مهندس تكنولوجيا معلومات: هندسة علوم الحاسب.

- مهندس مشروعات مدني، عمارة.

الشروط العامة المطلوبة للمتقدمين لوظيفة مهندس 2021

- أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة المنوفية.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف في أول سبتمبر 2021 عن 30 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها نهائيا أو مؤقتا طبقا لقانون الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

- اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة.