«الرقابة الصحية» تشارك في المؤتمر الطبي الأفريقي الأول

تشارك الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في الملتقى الأفريقي الأول «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

يشارك الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في الجلسة النقاشية الخاصة بالسياحة العلاجية ودورها في تنمية الأعمال بقطاع الصحة، التي يديرها الدكتور أسعد رياض، المدير الإقليمي لهيئة تيموس الدولية بمصر، إذ يتناول دور «الاعتماد في تعزيز السياحة العلاجية» وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني من الملتقى في تمام الساعة الرابعة مساء قاعة 51.

350 شركة عالمية عارضة تشارك في الملتقى

في ذات السياق، تشارك هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كشريك رئيسي بالمعرض المقام بالملتقى، الذي يشارك به أكثر من 350 شركة عالمية عارضة قادمة من أكثر من 102 دولة.

ودعت الهيئة مختلف مقدمي الخدمات الصحية لزيارة جناحها طوال أيام المعرض؛ للتعرف على مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة وخطوات الاعتماد وفقا لمعايير GAHAR المعتمدة عالميا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «الإسكوا»، وذلك بصالة 2 «القطاع الحكومي» جناح رقم 314.

وأشارت الهيئة أن الملتقى يعد بمثابة المحور القاري بين الجهات المعنية بالرعاية الصحية من أفريقيا وجميع أنحاء العالم ليكون الملتقى السنوي الأكبر الذي يخطو نحو فتح آفاق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالرعاية الصحية بمصر والدول الإفريقية المجاورة.