«الاعتماد والرقابة الصحية»: من حق المريض تحديد المنشأة الطبية لتلقي العلاج

قال الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الاعتماد والرقابة الصحية، إنه يوجد الآن 177 منشأة، بينها 147 منشأة في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، و30 منشأة خارج هذه المحافظات، مشيرًا إلى أن بعض الخدمات الطبية يصعب توفيرها في جميع المنشآت بجميع المحافظات وذلك لتكلفتها العالية، لافتًا إلى أن وجود مركز أو اثنين سيكون كافيا جدًا لتغطية حالات المرضى الموجودة بمصر، مثل الاكتفاء بمركزين فقط في القاهرة لعلاج بعض أنواع أورام المخ دون جراحة باستخدام جهاز «الجاما نايف»، والذي يقوم بعملية الاستئصال باستخدام أشعة جاما، فالتكلفة العالية للأجهزة والمعدات فضلًا عن عدد المرضى المستهدفين بالخدمة جعلت الاكتفاء بهذين المركزين أمر جيد.

ولفت إلى أنه تم تقييم واعتماد المركزين في محافظة القاهرة وتم بالفعل التعاقد مع التأمين الصحي لتقديم خدماتهم للمواطنين من كل محافظات مصر، حيث تعتبر محافظة القاهرة آخر محافظة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة الأولى.

من حق المريض تحديد المنشأة الطبية التي يرغب في العلاج بها

وأضاف «أبو يوسف»، في حوار مع الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أن المنظومة تعمل على توفير معظم الخدمات الصحية بالمحافظة التي يكون بها المريض، إلا أن بعض المرضى في حالات قليلة يضطرون للتوجه للخدمة الصحية بمحافظة أخرى، مشيرًا إلى أن بعض المرضى يفضلون تلقي الخدمة في محافظات أخرى بناءً على رغبتهم اعتقادًا منهم أنها تقدم الخدمة بصورة أفضل، مشددًا على حق المواطن في اختيار وتحديد المنشأة التي يتلقى بها الخدمة الطبية.

تقديم خدمات الدعم الفني مجانًا للمنشآت الطبية

وأكد رئيس الاعتماد والرقابة الصحية إصدار ونشر معايير الجودة المستهدف تطبيقها على المنشآت الطبية، وعقد جلسات توعية من خلال المؤتمرات والمحاضرات لتوعية مقدمي الخدمة بهذه المعايير، إضافة لتقديم خدمات الدعم الفني للمنشآت الطبية مجانًا، موضحًا أن هذه الخدمات توضح للمنشآت كيفية تطبيق معايير الجودة، وتقييم أنفسهم من خلال تطابق ما تم تنفيذه بالمعايير، يعقبها زيارة لفرق من المقيمين التابعين للهيئة لهذه المنشآت وفقًا للمعايير الموضوعة، وتستغرق عملية التقييم عدة أيام، لافتًا إلى أن تقييم التزام منشأة طبية مثل مستشفى قد يستغرق من 3 مراجعين 5 أيام، ويكون التقييم شامل كل شيء من السطح للأرض.