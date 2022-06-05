إيطاليا تحت النار.. أنشط بركان في أوروبا يعود للظهور مجددا

تدفقت حمم بركان «إتنا» أسفل إحدى الجبال في إيطاليا، اليوم الأحد، وفق وسائل إعلام إيطالية وعالمية.

ويعد بركان «إتنا» أنشط بركان في أوروبا، وهو على ارتفاع 3330 مترًا، وكانت الحمم البركانية الحمراء الساخنة تدفقت إلى أسفل، بينما تصاعد الدخان من جبل «إتنا» على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية في عرض بدا مذهلاً ومخيفاً.

درجات حرارة خيالية عند فوهة بركان إنتا

وسافر طاقم من المصورين، حيث حلقوا بارتفاع نحو 2.7 كم فوق البركان إلى فوهة البركان الجنوبي الشرقي؛ لالتقاط صورة مقربة للحمم البركانية الساخنة المتدفقة من أعلى وأنشط بركان في أوروبا، وفقًا لـ«رويترز»، فقد أبلغ طاقم Etna Walk أن درجات حرارة الحمم البركانية وصلت إلى 1292 - 1472 درجة فهرنهايت (700-800 درجة مئوية)، ولهذا السبب كان عليهم توخي الحذر الشديد من درجات الحرارة المرتفعة مع الاقتراب قدر الإمكان، ويشار إلى أنّ البركان الذي سافر إليه المصورون شهد معظم الانفجارات في العقد الماضي.

أطول سجل مكتوب للانفجارات

وتقع «إتنا» فوق بلدة كاتانيا الصقلية ويُعتقد أن البركان لديه أطول سجل مكتوب للانفجارات من أي بركان آخر، حيث تعود أول ملاحظة مسجلة له إلى 425 قبل الميلاد، ويشار إلى أنّه قد حدث آخر ثوران كبير في عام 1992، وفقًا لـ"رويترز" ، فإنه في الأسابيع الأخيرة، عاد البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3330 مترًا مرة أخرى إلى العمل بسبب إصدار السلطات الإيطالية تحذيرًا «أصفر» الأسبوع الماضي.

تاريخ الحمم البركانية

ونقل موقع space.com عن مرصد الأرض التابع لناسا قوله، إنه يعتقد أن جبل «إتنا» هو بركان تحت سطح البحر ظهر فوق مستوى سطح البحر من الحمم البركانية المتصلبة بعد عدة ثورات بركانية، وفقًا لوكالة الفضاء الأمريكية، يعود تاريخ الحمم البركانية المتدفقة على سطح الجبل إلى ما قبل 300000 عام.