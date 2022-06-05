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رئيس «الشراء الموحد»: توجيه رئاسي بعقد المؤتمر الطبي الأفريقي سنويا

كتب:

محمد عزالدين
10:21 ص | الأحد 05 يونيو 2022
اللواء طبيب بهاء الدين زيدان

اللواء طبيب بهاء الدين زيدان

قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إنّ الهيئة أعدت المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو 2021.

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول

وأضاف زيدان، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي، أنّ هذه التوجيهات تشمل الآتي، أن يكون في الفترة من 5 لـ7 يونيو 2022 ويعقد سنويا، غضلا عن الموافقة على مسمى المعرض والمؤتمر باسم «صحة أفريقيا»، وأن يكون متماشيا مع رؤية مصر 2030 والتي تدعم الاتحاد الأفريقي للتنمية، وأن يكون منصة حوار بين الدول الأفريقية لتبادل الخبرات فيما بينها.

خبرات عالمية وحلول للمشكلات الصحية

وأوضح أنّه من بين التوجيهات، أن يراعي المؤتمر الخبرات العالمية، للمساعدة في وضع حلول للمشكلات الصحية على مستوى القارة الأفريقية، والذي تتسق أهدافه مع محاور أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، في سعيها لتعزيز التنمية المستدامة للشعوب الأفريقية، والتي يمثل أحد روافدها الأساسية توفير حياة صحية آمنة للمواطنين.

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