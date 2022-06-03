مدبولي: الدولة وضعت رؤية واضحة للتعامل مع التحديات منذ تولي الرئيس السيسي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في منتصف عام 2014، بدأت الدولة المصرية تضع رؤية واضحة جدا في التعامل مع التحديات.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في جلسة الفرصة الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي: «أهم شيء كان إعادة بناء الدولة، لأن مصر كانت في هذه الفترة تعاني من مشكلات أساسية وهيكلية على مستوى قطاعات محورية لم يكن من الممكن أن تحدث التنمية دونها، وبخاصة الطاقة والبنية الأساسية».

مدبولي: كنا نعاني من مشكلة حادة في قطاع الكهرباء

وتابع: «في عام 2014، كنا نعاني من مشكلة حادة في قطاع الكهرباء، ونقص في إنتاجية الغاز الطبيعي، ومشكلات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات».

وأشار، إلى أنّ الدولة المصرية وضعت رؤية واضحة جدا اعتبارا من منتصف 2014 من خلال تبني مجموعة من المشروعات القومية التي تركز في الأساس على بناء بنية أساسية متطورة تمكن كل المستثمرين، وكل القطاع الخاص من القدوم إلى مصر والمشاركة في التنمية ونمو الاقتصاد المصري.