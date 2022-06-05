«عبد الغفار»: لدينا 2011 مستشفى تضم 120 ألف طبيب و52 ألف صيدلي

تحدث الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، عن الطواقم الطبية والتمريض والأجهزة المساعدة، مبينًا أنَّه يوجد بمصر 2011 مستشفى ويعمل بهم 120 ألف طبيب و52 ألف من الصيادلة وأطقم التمريض وأطباء الأسنان، كما يوجد 130 ألف سرير، وضخامة هذه المنظومة التي تخدم 60 مليون مواطن هي التي ساهمت بأن مصر خلال عامين تستوعب صدمات كورونا وغيرها.

دعم القيادة السياسية ساهم في توفير 27 مليار جنيه لدعم جائحة كورونا

وأضاف وزير التعليم العالي خلال كلمته بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022 تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي، أنَّ الكثير من دول العالم تعثرت في هذه الصدمات ولكن دعم القيادة السياسية والحكومة ساعدت في توفير نحو 27 مليار جنيه لمواجهة جائحة كورونا فقط سواء رفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات أو اللقاحات.

نمتلك نحو 43 كلية طب و38 طب أسنان و57 كلية صيدلة

وأضاف أنَّ هذا المبلغ تمّ استثماره حتى نستطيع أن نرى ما تمّ إنجازه بتعامل مصر مع الجائحة، مشيرًا إلى أنَّ التعليم الطبي مهم جدا، لأنّه المغذي للمنظومة الصحية، إذ نمتلك نحو 43 كلية طب و38 طب أسنان و57 كلية صيدلة، ونخرج كل عام بالمنظومة الصحية بشكل عام نحو 30 ألف خريج سنويًا، وهذا لا يكفي لأن هناك نقص شديد بالخدمات الطبية على مستوى العالم ولكننا نعمل جاهدين لتخريج أطباء ومتخصصين بالرعاية الصحية بتدريب وكفاءة عالية.