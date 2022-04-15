خالد عبدالغفار: لدينا 15 مليون جرعة خام من لقاح سينوفاك

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنه جرى إنتاج أكثر من 30 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» منذ بدء الحصول على المادة الخام من الشركة الصينية خلال الفترة الماضية من قرابة عام، وأصبحت فاكسيرا ركيزة أساسية لتوطين اللقاحات وصناعتها محليًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية حاجة السوق المحلية والقارية بعد ذلك.

افتتاح مجمع تبريد بمصانع فاكسيرا

وأضاف عبدالغفار في تصريحات له على موقع وزارة الصحة الرسمي، أنه يوجد أكثر من 15مليون جرعة خام من لقاح سينوفاك متاحين للإنتاج والاستخدام عند الحاجة لذلك، لافتًا إلى أن مصانع فاكسيرا أصبحت مركزًا مهمًا لصناعة اللقاحات في المنطقة وليس داخل مصر فقط، موضحًا أن مصر من الدول التي وقع الاختيار عليها من منظمة الصحة العالمية لصناعة اللقاحات ذات تقنية «mRNA» وسيتم تصنيع هذه اللقاحات خلال الفترة المقبلة.

تحزين أكثر من 150 مليون جرعة بمجمع التبريد

وتابع القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن الخطوة التالية كانت عقب تصنيع اللقاح في مصانع فاكسيرا، إنشاء مجمع تبريد اللقاحات الذي يتسع لتخزين أكثر من 150 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وهذا المجمع التبريد سيكون بأحدث التنقيات التكنولوجية الحديثة التي تساعد على تصنيع أكبر قدر من اللقاحات في مصر خلال الفترة الحالية.

وأكد عبدالغفار، أن مصر ستصبح مركزًا إقليميًا رئيسيًا لتصنيع اللقاحات خلال فترة وجيزة وفق لتعلميات القيادة السياسية.

تعاون بين فاكسيرا وسينوفاك

ومن جانبها قالت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة فاكسيرا، إنه جرى الاتفاق مع شركة سينوفاك على تصنيع بعض اللقاحات الأخرى غير لقاح كورونا، مضيفة في تصريحات لــ«الوطن»، أن الفترة المقبلة ستكون فاكسيرا مركزًا رئيسيًا لتصنيع كافة اللقاحات المختلفة التي تصنع في شركة سينوفاك الصينية.