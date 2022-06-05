عبد الغفار: مصر تبنت 11 مبادرة رئاسية تستهدف كافة المراحل العمرية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم كل المعامل الخاصة بتأهيل الطلاب بالمعامل الافتراضية التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي، والذكاء المعزز وكل الأجهزة الطبية الحديثة التي تساعد على تعليم وتدريب الأطباء كل ذلك تم توفيره، وحتى المستشفيات الافتراضية التي تمّ التصديق عليها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تدريب وتعليم الأطباء وكل الكوادر الطبية على أعلى مستوى.

تعاقدنا مع العديد من المؤسسات الدولية لتعليم وتدريب الأطباء

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022 تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي أنَّه تم التعاقد مع العديد من المؤسسات الدولية لتعليم وتدريب الأطباء، والمنظومة الصحية هي منظومة متكاملة لابد أن تكون بها المنشآت والكوادر الطبية وتدريبهم المستمر، مشيرا إلى أنَّه بمحور الخدمات الصحية تمّ العمل على تنفيذ حلول سريعة مثل القوافل الطبية والمبادرات الرئاسية، والحلول طويلة المدى من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة «حياة كريمة».

86 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الرئاسية

وشرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، أنَّ أغلب دول العالم كان بها 6 أو 8 مبادرات رئاسية ومصر تبنت 11 مبادرة رئاسية تستهدف كافة المراحل العمرية على مستوى الدولة المصرية وكافة المحافظات، فهناك 86 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الرئاسية بتكلفة قاربت 19 مليارًا و35 مليون جنيه.