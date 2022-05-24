القائم بأعمال وزير الصحة عن «جدري القرود»: مش مقلق ومش أول مرة يظهر

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، آخر تطورات مرض جدري القرود، إذ ذكر أن فيروس جدري القرود ليس مقلق على الإطلاق، والعالم أجمع يترقب ويرصد وفي حالة متابعة مستمرة لهذا الفيروس، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فيروس جدري القرود مختلف تمامًا عن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

عدد الحالات المصابة حول العالم قليل للغاية

وطمأن «عبد الغفار»، المواطنين بشأن جدري القرود، بأن هذا المرض موجود منذ سنوات عديدة وليس مستجد أو يظهر للمرة الأولى، كما ذكر أن عدد الحالات المصابة حول العالم قليل للغاية، ورغم أن المرض منتشر بشكل أكثر في وسط وغرب قارة إفريقيا، إلا أن مصر لا يوجد بها أي مصابين بجدري القرود ولم يتم رصد أي حالة.

هدف الامتحانات مرتبط بالوقوف على مستوى الطالب

فيما علق وزير التعليم العالي ، على عدم رضا بعض أولياء أمور طلاب الجامعات الدارسين في أوكرانيا، بشأن التحاق أبنائهم بسنوات دراسية أقل في الجامعات ، إذ ذكر أن الوزارة تعاملت مع الملف وفقًا لظرف استثنائي، موضحًا أن الوزارة عقدت امتحانات لتحديد المستوى في كليات الطب والصيدلة في جامعة القاهرة، وطب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لهؤلاء الطلاب.

وأوضح أن هدف الامتحانات مرتبط بالوقوف على مستوى الطالب؛ للتأكد من التحاقه بالسنة الدراسية التي تتوافق مع مستواه، موضحًا أن النظام الموجود في مصر، مختلف تمامًا عما يحدث في أوكرانيا، مؤكدًا أن الطالب الذي لم يدرس طب الأطفال أو النساء والولادة أو الجراحة العامة، لا يمكن إلحاقه بسنة دراسية أعلى دون دراسة تلك التخصصات.

الطالب العائد من أوكرانيا غير مضطر للدراسة بالجامعات المصرية

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الطالب العائد من أوكرانيا غير مضطر للدراسة بالجامعات المصرية، مؤكدًا أن الوزارة تلتزم بلوائح في السنوات الدراسية، مضيفًا: «جامعاتهم لم تتركهم، ما زالوا يعملون بصورة إلكترونية وبإمكانهم إجراء الامتحانات والحصول كذلك على الشهادة، الطالب ليس مجبرًا يجي عندي أو يذهب إلى البلد التي كان يتعلم فيها».