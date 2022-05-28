القائم بأعمال وزير الصحة: لا داعي للهلع من جدري القرود.. «معندناش حالات»

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، و وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آخر تطورات الوضع الوبائي حول العالم بالنسبة لفيروس جدري القرود، إذ ذكر أن فيروس الجدري قديم للغاية، لكن انتشاره في عدد من دول العالم وقارات مختلفة، دعا الأمر لمنظمة الصحة العالمية أن تدق ناقوس الخطر بشأنه، مؤكدًا أن وسيلة انتشار فيروس جدري القرود مختلفة تمامًا عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، كما أن فرص تغيره وتحوره مع الوقت ضعيفة للغاية.

انتقال عدوى فيروس جدري القرود من شخص لآخر تحتاج إلى التصاق لصيق

وأضاف «عبد الغفار»، خلال تليفزيونية، أن انتقال عدوى فيروس جدري القرود من شخص لآخر تحتاج إلى التصاق بين المصاب والشخص الآخر، مؤكدًا أنه تم إصدار البيان الثاني من وزارة الصحة والسكان للتعريف بمرض جدري القرود، والذي جاء به جميع مراحل تطور الفيروس وصولًا إلى ما هو المطلوب للتعامل مع الفيروس في حال الإصابة لقدر الله، وهذا ما يؤكد أن الدولة المصرية تسبق الأحداث بشكل كبير، ولا يوجد أي خوف من الفيروس نظرًا لظهوره في منتصف القرن الماضي.

لا يوجد أي حالة مصابة بجدري القرود في مصر

وأشار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه لا يوجد أي حالة مصابة بجدري القرود في مصر، وأعراضه تظهر بسرعة من ارتفاع في الحرارة والتهاب الغدد الليمفاوية ثم ظهور بثور في الجلد والوجه والأطراف.