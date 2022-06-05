عبد الغفار: تقدمنا إلى «الصحة العالمية» لإعلان مصر خالية من فيروس «سي»

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن مصر من الدول التي كانت تعاني من كثرة الإصابات بفيروس سي، ولكن استطاعت مصر بإرادة وقيادة سياسية أن تتخلص من هذا المرض، موضحا أن مصر تقدمت لمنظمة الصحة العالمية لإعلان مصر خالية من فيروس سي، حيث تم فحص 70 مليون مواطن وعلاج ما يقرب من 2.2 مليون مواطن بتكلفة حوالي 3 مليار جنيه، وجار العمل.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022 تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي، أن أطفال المدارس، 36 مليون طفل، تم الكشف عليهم من أجل الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم وصحة المرأة والتعامل مع أكثر 1.4 مليون سيدة لفحص سرطان الثدي، والكشف المبكر عن فقد السمع لدى الأطفال حيث تم فحص الكثير من الأمراض، ومازال العمل مستمر وهناك تكليف من الرئيس ألا تقف المبادرات.