وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

أسماء القيادات الجامعية الجديدة

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

رفعت عمر عزوز بخواجي، نائبًا لرئيس جامعة العريش لشئون التعليم والطلاب.

محمد عبدالمعطي محمد سمرة، عميدًا للمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة.

جيهان عبدالفتاح شفيق عزام، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة.

محمد السيد محمد الصغير، عميدًا لكلية التجارة جامعة سوهاج.

إبراهيم محمد عبدالجيد محمد، عميدًا لكلية علوم الأرض جامعة بني سويف.

سعودي محمد حسن عبدالرحيم، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط.

علاء عبدالحفيظ محمد محمد عبدالجواد، عميدًا لكلية التجارة جامعة أسيوط.

شيرين عبداللطيف أحمد بدر، عميدًا لكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

محمد مازن جلال محمد، عميدًا لكلية الآداب جامعة السويس.

أسامة أحمد خليل قدور، عميدًا لكلية الثروة السمكية جامعة السويس.

إبراهيم محمد كمال عبدالواحد، عميدًا لكلية الزراعة الصحراوية والبيئية جامعة مطروح.