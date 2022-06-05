أهمية المؤتمر الطبي الإفريقي الأول.. عائد علمي ومادي منتظر مع القارة

تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الأول من نوعه «صحة أفريقيا Africa Health ExCon» والذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.

بوابة القارة الإفريقية وبوابة مصر نحو الابتكار والتجارة

المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بتوجيهات من الرئيس السيسي، يكتسب أهمية كبرى على المستويين القاري والعالمي، حيث يعد بوابة القارة الإفريقية وبوابة مصر نحو الابتكار والتجارة؛ ليصبح بذلك ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي، تقوم من خلاله الشركات العالمية بعرض أحدث التقنيات التكنولوجية بالمجالات الطبية المختلفة.

تتمثل أهمية المؤتمر الطبي الأفريقي في تقديمه فرصة تعليمية من خلال جلسات محاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل، تتناول أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع، بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي من دول متعددة.

أهمية المؤتمر الطبي الأفريقي

تعليقا على المؤتمر الأول من نوعه، قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، إن الدولة المصرية قطعت في السنوات القليلة الماضية شوطًا كبيرًا في مجال صناعة الدواء، باعتبارها أكبر سوق طبي دوائي في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، والسوق المصرية جاذبة للاستثمارات، حيث حقق في العام الماضي نسبة نمو كبيرة بلغت نحو 12% رغم أثار جائحة كورونا.

وتابع فؤاد في حديثه، لـ«الوطن»، عن المؤتمر الطبي الأفريقي، بأن إنشاء الدولة المصرية مدينة الدواء التي يتم فيها تسجيل وتصنيع الأدوية بما يواكب التكنولوجيا الحديثة، يعد دي طفرة كبيرة في مجال الأدوية بما يعزز من سمعة وقيمة الدواء المصري في السوق الأفريقي، والمنطقة العربية كلها، وتلك الخطوات السابقة كانت مؤهلة لتدشين وإطلاق هذا المؤتمر الذي يبلور كل خطوات وجهود الدولة المصرية في صناعة الدواء.

قانون التجارب السريرية

إلى جانب ما سبق، أشار فؤاد إلى أهمية قانون التجارب السريرية الصادر مؤخرا بما ساعد على جذب الاستثمارات في مصرلزيادة العلم والتجارب العلمية في هذا المجال إلى جانب زيادة الدخل، «المؤتمر جاذب للاستثمارات المصرية في مجال صناعة الدواء» لافتا إلى أن الدولة مهدت الطريق لذلك المؤتمر بالقرارات والخطوات السابق ذكرها ومن المتوقع توسيع دائرة الشراكات بين مصر وإفريقيا في هذا المجال.