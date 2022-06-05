«مكافحة الأوبئة»: نستفيد من تجربة مصر لمواجهة فيروس C وتطبيقها في أفريقيا

قال الدكتور أحمد أوما، نائب مدير المركز الإقليمي لمكافحة الأمراض والأوبئة، إنّ الشراكة بين القطاع العام والخاص، والحكومي والخاص، أمر مهم جدا بالنسبة للقارة الأفريقية، موضحا: «علينا أن نتعلم أن نعمل معا، وبعد ذلك يمكننا أن ندعو الأصدقاء من خارج أفريقيا، حيث أعلن الرئيس السيسي مساندة لمكافحة مرض الوباء الكبدي عبر أفريقيا، ونحن نستفيد من خبرة مصر لتطبيق هذه التجربة بالدول الأفريقية المختلفة».

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول

جاء ذلك خلال تصريحات نائب مدير المركز الإقليمي لمكافحة الأمراض والأوبئة، في افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022 تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.