عبد الغفار: الرئيس السيسي صدّق على تحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية عالمية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إنّ مصر استثمرت خلال 7 سنوات في البنية التحتية 300% من الإنفاق في الموازنات، حيث زاد من 33 مليار حتى 108 مليارات جنيه، موضحا أنّ 169.5 مليار جنيه جرى استثمارهم في القطاع الصحي خلال تلك الفترة.

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي، أنّ الدولة كانت تعمل على كل المحاور بذات المعدلات، ولا يوجد محافظة في مصر لم تشهد تطويرا أو رفع كفاءة أو إنشاءات جديدة، بواقع أكثر من 55 مليار جنيه في السنوات القليلة الماضية.

التأمين الصحي الشامل

وتابع القائم بأعمال وزير الصحة، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدّق على تحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية عالمية متكاملة، أصبح موجودا فيها 1612 سريرا وأكثر من 335 سرير عناية مركزة و100 وحدة غسيل كلوي و95 حضانة وغرف عمليات متطورة جدا، وسيتم تطويره خلال الشهور القليلة القادمة ليكون ذراعا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.