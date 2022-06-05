مستشار الرئيس: السيسي يمكنه قيادة قرار لإنقاذ القارة الأفريقية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ أفريقيا تعاني ولا تزال تعاني من ظروف صعبة، كما أنّ رئيس الاتحاد الأفريقي تحدث عن حدوث مجاعة في القارة السمراء.

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول

وأضاف تاج الدين، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022 تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «مجاعة على مجاعة ومرض على مرض، وأفريقيا بحاجة لتحرك، والجميع يتحرك في حدود قدراته».

قدرات مصر العظيمة

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «اليوم سنرى قدرات مصر العظيمة، لكن أفريقيا بحاجة لقرار سياسي قوي، وأعتقد أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمكنه قيادة القرار نحو إنقاذ أفريقيا، التي هي بحاجة للإنقاذ»، مضيفا: «يربطنا بأفريقيا حبل سري قوي، وهو نهر النيل العظيم الذي لا ينقطع ولا يقطع».