محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.6%

اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 بنسبة نجاح بلغت 73.6%، بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

73.6 نسبة النجاح

وقال محافظ قنا، إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 56801 طالب وطالبة، حضر منهم 54311، وحقق النجاح 40590 طالبا، بنسبة نجاح بلغت 73.60%.

بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1478 طالبًا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1400 طالب بنسبة نجاح بلغت 86.5 %، فيما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 26 طالبًا وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 24 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 92.3 %.

أسماء العشرة الأوائل

وأجرى محافظ قنا اتصالات هاتفية بالعشرة الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا، وهم: (محمد إبراهيم غرباوي أحمد – جورج رفعت وليم يني - كيرلس مخلص صبحي – بسنت علاء الدين عبد العزيز – زياد تامر أحمد محمد - محمد عاصم محمد شمروخ – إسلام محمد السيد عطالله – سلسبيل أحمد نبيه أحمد – أمل حمدي عبد الشافي وزيري – إسلام محمد محمد بريقع )، لتهنئتهم بحصولهم علي المركز الأول علي مستوى المحافظة بمجموع 280 درجة .

كما أعرب «الداودي» خلال اتصاله بأولياء أمور الطلاب عن خالص تهانيه لحصول أبنائهم علي المركز الأول، مشيدًا بدور الأسرة في توفير المناخ المناسب الذي أتاح للطلاب تحقيق هذه النتيجة المتميزة، متمنيًا لهم دوام التوفيق خلال المرحلة الدراسية المقبلة.