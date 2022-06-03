نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 من خلال الخط الأرضي أو الهاتف المحمول

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في بعض المحافظات خلال الأيام الماضية، لذا كثرت التساؤلات والبحث عنها والانتظار لإتاحتها في المحافظات والمديريات التي لم تظهر بها حتى الآن، ويتطلع الكثيرون للحصول عليها سواء إلكترونيا أو عن طريق الهاتف المحمول أو الخط الأرضي، إذ أعلنت مديرية التربية والتعليم عن الخدمة الصوتية للحصول على نتيجة الطلاب في الصف الثالث الإعدادي.

وفيما يلي نستعرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 وكيفية الحصول عليها سواء من خلال الخط الأرضي أو غيره، حيث يوجد عدة طرق للحصول على النتيجة ففي البداية تظهر عبر الخدمة الصوتية، ثم يمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني بوابة نتائج التعليم الأساسي، ثم يتم توزيعها على مقرات المدارس في كل المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 من خلال الخط الأرضي

يمكن الحصول على النتيجة من التليفون الأرضي عن طريق الاتصال برقم 09000100.

كما يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 من خلال الاتصال على التليفون المحمول برقم 5757.

وتتاح النتيجة بمجموع مختلف المواد: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات والرياضيات بالإضافة إلى المجموع الكلي.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس

كما يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 عبر الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي الخاصة بوزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا ثم اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الرابط أعلاه الخاص ببوابة التعليم الأساسي.

2- ثم اختيار المحافظة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.

3- وبعدها تتم كتابة رقم الجلوس.

4- وفي النهاية اضغط على النتيجة لتظهر أمامك.

نتيجة الشهادة الإعدادية

يذكر أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي ظهرت حتى الآن في محافظات القاهرة والجيزة ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ وبني سويف وأسوان، ومن المنتظر أن تظهر خلال الساعات المقبلة في باقي المحافظات.