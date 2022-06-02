ترقب نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر والمؤشرات «مبشرة»

يبحث كثيرون عبر محرك البحث «جوجل» عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر للعام الدراسي 2021/ 2022، وهو الأمر الذي يشغل الطلاب وأولياء أمورهم بشكل كبير، خاصة مع إتاحة النتيجة بشكل إلكتروني، من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم، للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحر الأحمر

وأشار هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، فى تصريحات لـ«الوطن» إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر للعام الدراسي الحالي ستعلن أوائل الأسبوع المقبل، وبالتحديد يوم السبت أو الأحد على أقصى تقدير.

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر عن أن نتيجة الشهادة الإعدادية العام الحالي «مبشرة جدآ»، مؤكداً أنها ستكون أفضل من العام الماضي، وأضاف أنه يشرف بنفسه على لجان التصحيح، مطمئناً الطلاب وأولياء أمورهم على النتيجة، وذلك من خلال جولاته للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، حيث كان يناقش الطلاب في مدى ملائمة الامتحانات ومناسبتها لمستوى الطالب.

«منير»: الجميع يعملون من أجل مصلحة الطالب

وأضاف «منير» أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل جيد، وأن الجميع يعملون من أجل مصلحة الطالب، مؤكداً أن المؤشرات الأولية للتصحيح تشير إلى أن نتيجة التيرم الثاني أفضل من التيرم الأول.

وفي سياق آخر، تشهد التربية والتعليم بالبحر الأحمر طفرة كبيرة من خلال إنجازاتها في الفترة الأخيرة، حيث حصدت العديد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، وذلك بفضل تعاون وتضافر جهود جميع العاملين في الحقل التربوي، بقيادة هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.