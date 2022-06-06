حظك اليوم برج العذراء اليوم الاثنين 6-6-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك اليوم عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم على الجانبين العاطفي والمهني لمواليد برج العذراء الذي ينتمي له الكثير من المشاهير من بينهم المغني الأمريكي مايكل جاكسون والممثلة العالمية سلمى حايك وعازف الساكسفون الأمريكي شارلي باركر، أما العرب هم الفنان عبدالسلام النابلسي والفنان فؤاد المهندس والفنان كاظم الساهر والفنانة عبلة كامل.

وبحسب علم الفلك فأصحاب برج العذراء ولدوا في الفترة من 23 أغسطس وحتى 22 سبتمبر، وينضم لقائمة الأبراج الترابية ويعتبر البرج السادس من دائرة البروج الفلكية، ومن أبرز النجوم اللامعة في السماء، وثاني أكبر نجم لامع فيها، فكوكبه هو عطارد ويتوافق مع الأبراج المائية، مثل: برج السرطان، والحوت، والعقرب، إلا أنّه يكون أكثر انسجامًا مع الحوت.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

اجتماعيا وعاطفيا فاليوم فينوس وعطارد في منزل الحظ يعملان لصالحك ويمدانك بالسحر والطاقة العاطفية وبالثقة في النفس.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

عمليا اليوم القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا، فقط انتبه لحقوقك.