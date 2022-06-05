حظك اليوم برج العذراء الأحد 5-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برج العذراء في الغالب بالجسد القوي والمرونة الكبيرة، كما أنه شخص صبور لديه قدرة على تحمل الآلام والتعب الذي يواجهه في عمله وحياته الشخصية أيضا، كما أنه شخص ودود وصادق في أحاسيسه ومشاعره إلى حد كبير ولا يحب الكذب أبدا فهو معروف بصراحته.

صفات مواليد برج العذراء

يحب مولود برج العذراء الترتيب والتنسيق ورؤية الأشياء في أماكنها المناسبة ولا يتقبل الفوضى أو عدم النظام ويهتم بالنظافة كثيرا ولا يحب التواجد في بيئة لا يتوافر بها ذلك، كما أنه يميل إلى الابتعاد عن الناس والعلاقات الاجتماعية والوحدة؛ حيث يشعر بالانزعاج وعدم الراحة عند التواجد وسط جمع من الناس أو في ظل مناسبات اجتماعية، كما أنه يعتبر من الشخصيات القوية التي يمكن اللجوء إليها لأخذ النصائح والحكم كما يعد من المفكرين الذين يميلون إلى النقد، ويأخذون وقتاً كبيراً قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

يتصارع ويتنافر القمر وزحل في منزلي الصحة اليوم، ما يتطلب منك الاهتمام بصحتك والحفاظ على سلامتك، كما يجب عليك أن تعمل في صمت، وتنتبه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم على المستوى المهني.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، إن مواليد برج العذراء عليهم اليوم أن يتعاملوا بمرونة مع من يحبون كما يجب أن يتعاملوا أيضا مع من يثقون بهم فقط، كما ينصحك الفلك اليوم بالابتعاد عن الزهو بنفسك.