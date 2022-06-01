حظك اليوم برج العذراء الخميس 2-6-2022 عاطفيا ومهنيا

التفاني والإخلاص في العمل من أبرز الصفات الممزة لمواليد برج العذراء وتساعدهم بقدر كبير في الوصول إلى أهدافهم وتحقيقها بنجاح.

يتمتع مواليد برج العذراء بالذاكرة القوية، ولديهم حس فني مميز، وعادة ما يستخدمون الموسيقى والرقص والفنون للتعبير عن مشاعرهم وآرائهم، كما إنهم يمتلكون شخصية قوية ومميزة تجعلهم ملجأ للعديد من الأصدقاء فضلًا عن تحليهم بقدر كبير من الصبر.

وتقدم «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء والمتابعين، حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2-6-2022 لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

أوضحت «فؤاد» أنه بالرغم من الضغوط التي يمر بها مواليد برج العذراء، فإن القمر يعتبر في المنزل الحادي عشر، وقد يلعب زملاء العمل دورا كبيرا في الرد على الاستفسارات والأسئلة الخاصة، فقط عليه الانتباه لجميع حقوقه.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وذكرت خبيرة الأبراج في حديثها لـ «الوطن» أن فينوس والقمر داعمان بشكل جيد، ويعملون على مد مواليد العذراء بالسعادة والأجواء الرومانسية.