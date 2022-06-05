حنفي جبالي يمازح النواب: «لسة باقي حصة أخيرة.. محدش يمشي»

مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأعضاء خلال الجلسة العامة اليوم، عقب انتهاء وزيرة التجارة والصناعة من البيان الذي ألقته للرد على طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة والأسئلة المقدمة من النواب بشأن العراقيل التي تواجه ملف الصناعة في مصر، قائلًا: «لسة باقي ليكم حصة اليوم»، وضحك النواب الذين كانوا يستعدون للخروج من القاعة ظنًا منهم بانتهاء الجلسة العامة بعد بيان وزيرة التجارة والصناعة.

النواب يستعدون للخروج ظنا منهم بانتهاء الجلسة العامة

وقال حنفي جبالي: «الآن ننتقل إلى جدول أعمال الجلسة، لسة باقي حصة وآخر حصة بتبقى تقيلة شوية».

وأحال رئيس مجلس النواب 5 تقارير صادرة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن صحة الاتفاقيات الموقعة بين مصر ودول أخرى من حيث اتفاقها مع الدستور وجاءت هذه الاتفاقيات على النحو التالي:

ـ قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 201 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

ـ قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 202 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

إحالة 5 تقارير صادرة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

ـ قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 203 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

ـ قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 204 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

ـ قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 205 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي ـ مرحلة ثانية، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.