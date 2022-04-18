حنفي جبالي يطالب النواب بالتفرقة بين اليهودي والإسرائيلي

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة «ولو كانوا يهود» من مضبطة الجلسة، التي ذكرها النائب أحمد حلمي الشيشيني عضو المجلس خلال رفضه الحساب الختامي لموازنة 2020/ 2021.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن مصر بها مواطنين يهود، والدستور نص على الديانات الثلاثة مسلمين ومسيحيين ويهود.

التفريق بين اليهودي والإسرائيلي

وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه لا بد من التفريق بين اليهودي والصهيوني والإسرائيلي، مشيرا إلى أن اليهود غير إسرائيل، ويختلفون أيضا عن بني صهيون.

جدير بالذكر أن النائب أحمد الشيشيني، رفض الحساب الختامي للسنة المالية 2020/2021، مؤكدا أن الحكومة تفتقد فقه الأولوليات في تحديد أوجه الإنفاق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قريته لا يوجد بها مستشفى، معلقا: «دول لو كانوا يهود كان مفروض يتعملهم مستشفى».

الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 20/21

كما طالب المستشار حنفي جبالي بحذف الكلام عن الفساد الذي ورد على لسان النائب رياض عبد الستار خلال كلمته، مؤكدا أن الفساد لا بد أن يستدل عليه بدليل.

وطالب النائب رياض عبد الستار، في كلمته بالجلسة العامة، خلال تعليقه على الحساب الختامي، الحكومة بأن تراعي الله في الشعب وهو ما طلب رئيس مجلس النواب أيضا إلغائه من المضبطة، بينما طالب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحكومة بالرحيل .

وقال إمام، خلال تعليقه على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، إن أعباء الدين العام الحكومي وصلت إلى 1.1 تريليون جنيه سنويا بنسبة 51% من إجمالي المصروفات، متابعا: «يعني من كل 100 جنيه الدولة بتصرفها في 51 منها رايحين لسداد أقساط وفوائد الديون، في الوقت الذي وصل فيه رصيد الديون المستحقه للحكومة 465.9 مليار، فالحكومة بدل ما تحصل على ما لها من متأخرات تلجأ إلى الحل الأسهل وهو الاقتراض».