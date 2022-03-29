حنفي جبالي يهنئ الرئيس السيسي بقرب حلول رمضان: نبارك إنجازاتكم الجلية

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

نص البرقية

جاء في نص برقية التهنئة: «يطيب لي أن أرسل لكم باسمي وباسم نواب المجلس بخالص التهنئة القلبية بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».

وأضاف رئيس مجلس النواب في برقية التهنئة للرئيس: «لقد عودتنا أن تنجز ما تعد، ولقد أنجزتنا ما وعدتنا، فما وعدت بغير مقدور، وما تأخرت عما تقدر، فكان أن دفعت التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبذلت أقصى الطاقة لحل المشكلات المتراكمة الذى يحتاج حلها إلى عزم الرجال، وحسم الرجال، وكنتم القادرين على هذا العزم وهذا الحسم».

جبالي لـ السيسي: سِر على بركة الله وبتأييد الشعب في طريق النمو والتطور

وتابع جبالي: «ننتهز هذه المناسبة الدينية الجليلة لنؤكد لكم أن مجلس النواب المعبر عن آمال الشعب وطموحاته يبارك خطواتكم وما تمّ على أيديكم من إنجازات ظاهرة جلية، يعلو بها البناء».

واختتم حنفي جبالي برقية التهنئة قائلًا: «سِر على بركة الله وبتأييد الشعب في طريق النمو والتطور لتحقق آماله وطموحاته اليوم وغداً، والله ولى التوفيق، حفظكم الله ووقى مصر ووقاكم من كل سوء».