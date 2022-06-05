يوسف زيدان: طبعات جديدة أصلية من «فردقان» و«عزازيل»

أعلن الدكتور يوسف زيدان صدور طبعات جديدة من روايته «فردقان» و«عزازيل» عن دار الشروق، وتأتي الطبعات الجديدة، بعد أن أعلن مؤخرا صدور روايته المقبلة، التي تحمل عنوان «الورَّاق.. أَمَالي العلاء ابن النفيس» التي ستطرح قريبا.

وأضاف يوسف زيدان عبر حسابه الرسمي عبر «فيسبوك»: أصدرت دار الشروق الطبعة الرابعة من رواية «فردقان، اعتقال الشيخ الرئيس» والطبعة الرابعة والأربعون من رواية «عزازيل» وتلك بطبيعة الحال، هي الطبعات الأصلية (القانونية) .. وليست المسروقة (المزوَّرة) رديئة الطباعة والورق.

«الورَّاق.. أَمَالي العلاء ابن النفيس»

ومن أجواء رواية يوسف زيدان «الورَّاق.. أَمَالي العلاء ابن النفيس» جاء: قبل خمسة عشر عامًا، تقاطر جند التتر إلى قلب القاهرة بالمئات، ومعهم عائلاتهم، وسكنوا أرض اللوق التي كانت سابقًا مخاضة.

وقد تزايد عددهم تباعًا، مع ردم وتجفيف اللوق، حتى بلغ هناك عدة ألوف، وكان الملك الظاهر «بيبرس» يهتم بهم ويزورهم بانتظامٍ، ترضيةً لحاكمهم «بركة خان» المتحالف معه، ولأن بيبرس في الأصل منهم، فعمر موضعهم. ولما تكاثروا وطاب لهم المقام بالقاهرة، أعطى «بيبرس» للبعض منهم وظائف عسكرية عالية، ومناصب ديوانية، خصوصًا لمن أسلموا منهم أو كانوا في الأصل من أمراء العسكر.

ثم ترحل عن أرض اللوق كبراؤهم وأولو المناصب منهم، وسكنوا النواحي المتفرقة، وبقي مستقرًّا هناك عددٌ كبيرٌ منهم، بزوجاتهم وأسرهم. وجرى بينهم وبين مماليك مصر تزاوج، لميل الجنسية إلى الجنسية، فالتترُ والمماليكُ كلاهما من التُّرك.

يوسف زيدان

و يوسف زيدان، مفكر وروائي حصل على درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم، وصدر له حتى ما يزيد على سبعين كتاباً، أحدثها رواية «حاكم.. جنون ابن الهيثم» 2021 عن دار «فاليو بوك».

وحصل على العديد من الجوائز المهمة عن أعماله من بينها: جائزة «البوكر» للرواية العربية في عام 2009، وجائزة «أنوبي» في 2012، وجائزة «بانيبال» في عام 2013.