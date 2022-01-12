الروائي يوسف زيدان يفصح عن «أمنيته المستحيلة»: الزواج من حسناء شيرازية

أعلن الدكتور يوسف زيدان صدور أحدث الترجمات لروايته الأشهر «عزازيل»، إلى اللغة الفارسية، موضحًا أنها المرة الثانية التي تصدر ترجمة للرواية إلى الفارسية تحديدا، مشيرا إلى أمنيته «المستحيلة»، بالزواج من حسناء شيرازية، تشبه بطلة روايته «فردقان».

تفاصيل ترجمة عزازيل إلى الفارسية للمرة الثانية

ونشر الدكتور يوسف زيدان، غلاف الرواية المترجمة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها: «صدرت مؤخرًا في طهران، هذه الترجمة الفارسية لرواية عزازيل بغلاف شبيه بالغلاف الذي صدرت به إحدى طبعات الترجمة الإيطالية للرواية».

وتابع «زيدان»: «أعتقد أن هذه هي الترجمة الثانية لعزازيل إلى الفارسية، فقد رأيتُ سابقًا غلافًا آخر لترجمة أخرى للفارسية، غير أنّ انقطاع العلاقات بين مصر وإيران، حال دون التواصل مع الناشرين في إيران، وأعاق تحقيق أمنيتي المستحيلة لزيارة إيران والزواج من حسناء شيرازية تشبه مَاهْتَاب التي تخيّلتها في رواية فردقان، كمحبوبة للشيخ الرئيس ابن سينا».

معلومات عن رواية «عزازيل»

صدرت الطبعة الأولى لرواية «عزازيل»، عن دار الشروق سنة 2008

- تدور أحداث الرواية في القرن الخامس الميلادي بين صعيد مصر والإسكندرية وشمال سوريا عقب تبني الإمبراطورية الرومانية للمسيحية وما تلا ذلك من صراع مذهبي داخلي بين آباء الكنيسة والمؤمنين الجدد.

- تتناول الرواية فترة زمنية لم يتطرق إليها الأدب العربي برغم أهميتها، وتمتاز في كثير من مواضعها بلغة شعرية ذات طابع صوفي .

- فازت الرواية بجائزة بوكر العربية سنة 2009، كما حصلت على جائزة «أنوبي»، البريطانية لأفضل رواية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية سنة 2012.