برلماني: مصر حريصة على نقل خبراتها في الصحة للقارة السمراء

رحب النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة تقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد فيروس كورونا للأشقاء في الدول الأفريقية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، خلال فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي الأول، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس الاهتمام الرئاسي بالملف الأفريقي والارتقاء بالقارة السمراء.

مساندة الأشقاء الأفارقة

وأضاف أن الدولة تحرص على مساندة الأشقاء الأفارقة ونقل الخبرات بين دول إفريقيا، بما يسهم في مستقبل أفضل للقارة بأكملها، ومن بين ذلك يأتي القطاع الصحي والذي شهد خلال الفترة الماضية اهتماما غير مسبوق من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية، وتطويرها لتحسين أداء الخدمة الصحية.

دعم صحة المصريين

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ذلك يترجم في إطلاق مبادرات رئاسية تدعم صحة المصريين والتي تصل لأكثر من 11 مبادرة، إضافة إلى تجربة مصر الرائدة والتي شهد لها العالم وهي القضاء على فيروس سي من خلال فحص 70 مليون مواطن وعلاج 2 مليون مواطن بتكلفة تصل لـ3 مليارات جنيه.

وأشار إلى أنه لا يمكن التغافل عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لما تقوم به من تقديم خدمات طبية وعلاجية مميزة للمنتفعين، والتي طبقت في 5 محافظات كانت بورسعيد أولى المحافظات التي اختصها الرئيس، وتشغيل ما يقرب من 9 مستشفيات و35 وحدة ومركز صحة أسرة تضمها المنظومة بالمحافظة، وتحرص الدولة على مد مظلته إلى جميع المواطنين خلال السنوات المقبلة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية لتحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة.