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السيسي: «التأمين الصحي الشامل مفروض يتعمل في 20 سنة.. ونستهدف إنجازه في 10 فقط»

طبقنا التأمين الصحي في 5 محافظات.. وخلال 10 سنوات سيشمل كافة المصريين

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نرمين عفيفي
12:57 م | الأحد 05 يونيو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ التأمين الصحي الشامل في مصر لا يمكن تطبيقه في دولة كمصر في فترة قليلة، ونستهدف الانتهاء منه خلال 10 سنوات، متابعًا: «الموضوع لما طرحوه عليّا كانوا بيتكلموا في 15 و20 سنة، وقتها قلت أنا مقدرش أبدًا على تأجيل خدمة طبية مهمة للمصريين بعد 20 سنة».

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد في الفترة من 5 حتى 7 يونيو الحالي: «فيه موارد وبنية أساسية طبية لازم تكون موجودة، لكن إحنا اشتغلنا على البرنامج واتحركنا فيه في 5 محافظات دلوقتي، وخلال الـ10 سنوات نكون عملنا تأمين طبي شامل لكل المصريين».

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بقلم نرمين عفيفي