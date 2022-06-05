عوض تاج الدين: إنجازات القطاع الصحي في عهد السيسي غير مسبوقة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن القطاع الصحي في مصر يشهد طفرة كبيرة ومتقدمة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، مؤكدًا أن الإنجاز الكبير في القطاع الصحي ليس بشهادتي الشخصية أو برأي أي شخص، بل العالم أجمع.

وأضاف «تاج الدين»، في جلسة حوارية له على هامش فعاليات المؤتمر الأفريقي الأول، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، أن أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت، شهدت على قدرة القيادة السياسية في إدارة الأزمات، واصفًا ما حدث بأنه فكر صائب وإرادة فولاذية سياسية، لم تحدث في دعم القطاع الصحي من قبل.

القطاع الصحي ليس مستشفيات وأدوية فقط

وأوضح مستشار الرئيس أن ملف القطاع الصحي ليس مستشفيات وليس دواء فقط وتوفيره، القمح والطرق والكباري والكهرباء، كل هذه الأمور لها تأثير مباشر على القطاع الصحي.

وأشاد بدور الدولة الكبير في ملف كورونا، وكذلك دور الجيش الأبيض وقدراته، ودعم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إذ إنه لم تغفل له عين لدعم قطاع الصحة «الحقيقة احنا بنعيش إنجاز كبير في الملف الصحي في مصر لم نشهده في مصر من قبل».

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول

الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، انطلقت اليوم، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية «المنارة»، بمشاركة عالمية لأكثر من 350 شركة من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.

من المقرر أن يعقد أكثر ما يزيد على 350 جلسة و20 ورشة عمل، بمشاركة أكثر من 800 متحدث وخبراء دوليين في المجال الطبي، فضلًا عن أنه يستضيف أكثر من 2000 عضو من أعضاء الوفود الممثلة للهيئات الطبية الحكومية، وكذلك الشخصيات البارزة والرواد في القطاع على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.