القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023

ترتفع معدلات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا في أولى مباريات التصفية للتأهيل لبطولة كأس الأمم الأفريقية العام المقبل، لتشجيع المنتخب الوطني اليوم.

موعد مباراة مصر وغينيا اليوم

ويطلق حكم المباراة اليوم صافرة بداية المباراة على استاد القاهرة الدولي معلنة بداية أولى جولات منتخب مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، في تمام الساعة 9 مساءً، وذلك بحضور نحو 50 ألف مشجع.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية الرياضية التي ينشرها على مدار اليوم، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا في تصفيات مباريات الأمم الأفريقية 2023، التي جاءت كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورت

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام كشفت عن حصولها على حقوق بث مباراة مصر وغينيا اليوم الأحد، حيث يمكن للمواطنين متابعة مباراة مصر وغينيا في تصفيات الأمم الأفريقية 2023 من خلال ضبط التلفاز على بيانات تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية.

وتأتي الترددات كالآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

تردد قناة بي إن سبورت 3

كما تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت 3 حق البث الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، ويمكن متابعتها من خلال التردد الآتي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11548.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.