قناة مجانية مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغينيا بالتصفيات.. اعرف التردد

بعد نتائج محبطة للكرة المصرية في أفريقيا، تعود المنافسيات القارية على مستوى المنتخبات، حيث يلتقي منتخبا مصر وغينيا يوم الأحد المقبل الموافق 5 يونيو، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وتنطلق مباراة منتخب مصر وغينيا في تمام الساعة التاسعة مساء، يتساءل الكثيرون عن كيفية مشاهدة المباراة.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب مصر وغينيا

سيتم بث مباراة مصر وغينيا على الهواء مباشرة عبر قناة اون تايم سبورت البث الأرضي والفضائي.

تردد قناة اون تايم سبورتس الجديد

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ 6/5

كيف تظبط تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

وعلى الراغبين في مشاهدة مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا، تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون، ثم فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي، وبعدها اتقر على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك، ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات، اختر توليف إعداد القناة واختر بحثا رقميا وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32