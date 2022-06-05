في ذكرى وفاته.. حارس عقار محمد نجم: «اليمنيين في المنطقة بيبكوا عليه»

3 سنوات مرت على رحيل نجم المسرح الفنان محمد نجم، الذي وافته المنيه في 5 يونيو 2019، تاركا خلفه مسيرة فنية حافلة خاصة على خشبة المسرح، وإفيهات خالدة في أذهان جمهوره ومحبيه من كل الدول العربية.

وفي ذكرى وفاة محمد نجم، تواجدت «الوطن» أمام البرج الخاص به في منطقة الدقي، والذي يلحق به مسرح خاص أعده النجم الراحل قبل وفاته ليكون خشبته الجديدة في العروض الفنية، إلا أنه توفي قبل افتتاحه، وما زال مُغلق حتى الآن.

حارس عقار محمد نجم: كله بيضرب بيه المثل

على الرغم من رحيل محمد نجم، إلا أن روحه ما زالت حاضره في برجه الخاص بمنطقة الدقي، بحسب ما ذكره سمير صبري، حارس عقار «نجم»، مضيفًا أن جميع السكان بالمنطقة دائما يتذكرونه ويترحمون عليه: «كل الناس بتضرب بيه المثل هنا وبيحبوه».

حب الشعب اليمني لـ محمد نجم

لم يقتصر حب محمد نجم على الشعب المصري فقط، وإنما امتد إلى مختلف الدول العربية، ومن بينها اليمنيين إذ يوجد عدد كبير منهم يقطنون حي الدقي، ويترحمون على نجم المسرح كلما مروا من أمام برجه، وفقًا لحديث حارس العقار: «اليمنيين كل ما يعدوا من قدام المسرح المقفول يقولوا الله يرحمه ويبكوا بالدموع»، وهو ما يوضح مدى تأثير فن مسرح «نجم» في وجدان الجمهور العربي أجمع.

ذكرى وفاة محمد نجم

وتوفي محمد نجم في 5 يونيو 2019 عن عمر ناهز 75 عاما، بعد وعكة صحية دخل على إثرها في غيبوبة بأحد المستشفيات في الدقي، بعد أن ساءت حالته الصحية ولزم نقله إلى المستشفى، إذ اكتشف بعدها الطاقم الطبي إصابة نجم المسرح بجلطة دماغية، وتم حجزه في العناية المركزة حتى فارق الحياة.

ويعتبر محمد نجم من عمالقة المسرح العربي بمسيرة فنية كبيرة على خشبة المسرح من أبرزها «عبده يتحدى رامبو، البلدوزر، واحد لمون والتانى مجنون، الأونطجى، أعقل يا مجنون»، وكذلك مسرحية «عش المجانين» التي تعتبر الأشهر في مسيرته.