طارق الشناوي في ذكرى ميلاد محمد نجم: «ارتجاله خلق منه فنانا مسرحيا»

يوافق اليوم 14 يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد نجم، الذي رحل عن عالمنا عام 2019، متأثرًا بإصابته بجلطة دماغية كانت سبب في وفاته.

اسمه الحقيقي محمد محمد علي عوض، من مواليد قرية الغار التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، التحق في بداياته بفرقة عبدالمنعم مدبولي للفنون المسرحية، ويعد «نجم»، من أبرز الفنانين الذين ساهموا في رسم الضحكة على وجوه الملايين من خلال وقفته على خشبة المسرح.

أسباب تميز محمد نجم في المسرح أكثر من السينما

وبشأن هذا الأمر يوضح الناقد الفني طارق الشناوي لـ«الوطن»، أسباب عدم تميز محمد نجم على الساحة السينمائية، على عكس تفوقه البارز في فن المسرح، بأن محمد نجم فنان ارتجالي إلى حدِ كبير، قادر على توظيف الإبداع الارتجالي بشكل مؤثر، لأنه بطبيعته كان فنان تلقائي.

الفرق الشاسع بين كاميرا السينما وخشبة المسرح

وأشار الناقد الفني إلى أنّ الكاميرا منضبطة أكثر من خشبة المسرح نظرًا لوجود اسكريت معين وسيناريو لابد الحفاظ عليه خلال تصوير العمل السينمائي، فالسينما تهتم بأدق التفاصيل، قائلًا: «السينما لقطة وزاوية كاميرا على عكس المسرح الذي يسمح بالحركة أكثر»، بالتالي التلقائيين مثل الفنان الراحل محمد نجم يكون نتاجهم السينمائي قليل، موضحًا أنه أحيانا يكون لعامل الجينات دور فعال ومؤثر، وهذا ينطبق على محمد نجم.

وأوضح «الشناوي»، أن أكثر المسرحيات التي ساعدت على شهرة محمد نجم، مسرحية «عش المجانين»، بفضل جملته الشهيرة «شفيق يا راجل»، فكان ذلك «الإفيه»، بمحض الصدفة ومن وَحي اللحظة بين محمد نجم و الفنان حسن عابدين، ولكن ترك أثرا كوميديا كبيرا في أذهان الملايين.

أشهر الأعمال الفنية للراحل محمد نجم

ومن أشهر أعماله الفنية في عالم المسرح، كانت مسرحية عش المجانين، واعقل يا مجنون، والبلدوزر، وعبدو يتحدى رامبو، ومن أبرز أعماله التلفزيونية والسينمائية «كيف تخسر مليون جنيه، وحكايتي مع الزمان، وأبدًا لن أعود».