عمرو عبد الجليل: «محمد نجم جوز أختي.. ونفسي أعيش الحياة البدائية»

كشف الفنان عمرو عبد الجليل، عن تفاصيل بدايته الفنية عندما كان يقطن روض الفرج، وصلة القرابة بينه وبين الفنان محمد نجم، قائلا: إنه كان يتحدث كثيرًا في الماضي، لكن حاليًا أصبح كلامه قليلًا جدًا بسبب الخبرة الحياتية التي اكتسبها.

عبد الجليل: «عايز أعيش الحياة البدائية البسيطة»

وأضاف «عبد الجليل» خلال استضافته ببرنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الإعلامي أمير كرارة، المذاع على فضائية «ON»، اليوم: «كتر الكلام مش حلو، كنت بقعد ساعات في قعدات اتكلم أنا بس، محدش بيتكلم غيري»، متابعا: «أنا لو لاقيت حتة أرض مثلا، ممكن أربي فيها بطتين ووزتين وأعيش الحياة البدائية البسيطة اللطيفة، بعيدًا عن النت هعيش الحياة دي، وأنا هبطل ساعتها تمثيل، عشان حققت أمنيتي خلاص والحياة مبتقفش على أمنية واحدة، وقعدت فترة كبيرة مشتغلش مش بمزاجي، وكانت الحياة ماشية برضه».

ماكنتش بحب بنت الجيران

وأوضح: «لم أقم بالتمثيل أمام أصدقائي أثناء طفولتي؛ لكن كنت غاوي تمثيل ودخلت مركز شباب روض الفرج كي ألعب كرة قدم فحاولت لعب كرة السلة ثم الطاولة ولم أستقر إلا على التمثيل حيث دخلت فريق التمثيل».

وواصل: «كنت بسهر في الشارع مع أصحابي بس محبتش بنت الجيران، عشان ماكنش حسن شاكوش وعمر كمال لسه مطلعوش، أنا كنت بحب بنت من طرف واحد في المدرسة، كنا عيال، أنا كنت شقي بس مش بتاع مشاكل، كنت شقي في الأفكار، وضربت مرة واحد وكنت رايح أجيب جاز وجريت وبعدين لما أخويا التوأم راح هناك مرة ضربوا، وهو مبيعرفش القصة ولما رجع حكتله القصة بقى».

صلة قرابة مع الفنان محمد نجم

وأكد الفنان عمرو عبد الجليل، أن الفنان محمد نجم زوج أخته، وأنه كان يذهب يوميًّا إلى المسرح ليتعلم التمثيل منه ويستفاد من قدراته الإبداعية، لافتًا إلى أن الممثل تامر سمير أراد أن يطرح إفيه على المسرح، فطلب من نجم أن يعرضه عليه؛ لكن رفض وطلب منه أن يقوله على المسرح مباشرة بشرط أن ينبهه حينها؛ لكن الإفيه لم يكن مضحكًا فنظر إليه محمد نجم باستغراب قائلًا: «قوله تاني بقى، أنا بحب حاجات كتير لمحمد نجم، وعش المجانين أكثرهم شهرة».